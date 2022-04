Payet : "Je ne suis pas capitaine dans l'âme"

Dimitri Payet ne s'épanouit pas particulièrement dans le rôle de capitaine. Le milieu offensif de l'OM préfère se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain.





Interrogé par l'UEFA, Dimitri Payet a commenté le fait qu'il porte régulièrement le brassard, à l'OM. Le Réunionnais n'y tient pas vraiment : "Je ne suis pas capitaine dans l'âme. Ce qui m'a fait porter le brassard, c'est le temps et l'expérience. Je le partage avec Steve [Mandanda]. Je suis plus un leader sur le terrain. Je fais des discours, mais c'est rare, seulement quand je sens que c'est vraiment utile. Je suis plutôt un grand frère : je donne des conseils. Nous avons de grands jeunes joueurs et nous devons les guider pour qu'ils puissent nous emmener loin, car ils sont notre avenir", a-t-il confié.



Depuis son arrivée à l'OM, Dimitri Payet totalise 296 apparitions, pour 74 buts et 92 passes décisives. Rares sont ceux qui ont fait mieux.