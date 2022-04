De Melo : "Gerson ressent la confiance des gens"

Gerson a marqué les esprits, ces dernières semaines, avec ses buts et ses passes décisives. Tulio De Melo se réjouit qu'il ait su s'adapter à l'OM.





Dans les colonnes de L'Équipe, Tulio De Melo a donné son sentiment sur la progression de Gerson. Il pense que le Brésilien avait besoin de sentir la confiance du public : "Ce qui lui manquait, c'est de se sentir bien tout simplement. C'était une question d'adaptation. Maintenant, il ressent la confiance des gens et se sent à la maison à Marseille." L'ancien attaquant était convaincu qu'il parviendrait à retourner la situation, après des débuts compliqués : "C'est un joueur très fort mentalement depuis Flamengo. Il est habitué à la pression. Dans l'équipe, tout le monde a un peu aidé à son intégration même s'il est plus proche naturellement de ses compatriotes Luis Henrique et Luan Peres. Mais maintenant il se sent à l'aise avec tout le monde. Il comprend de mieux en mieux le français et il peut s'exprimer un peu. Ses différents postes ? Ce n'est pas un problème, il faisait déjà ça au Brésil. Il sait s'adapter à ce que lui demande son entraîneur."



Tulio De Melo a tenu le rôle d'intermédiaire, lors de la signature du joueur à l'OM. Le transfert du milieu de terrain a été de l'ordre de 22 millions d'euros.