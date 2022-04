Sampaoli : "Gerson peut encore s'améliorer"

Jorge Sampaoli apprécie le rendement de Gerson. Le technicien considère néanmoins qu'il peut encore progresser.





Face aux journalistes, Jorge Sampaoli a commenté les progrès réalisés par Gerson, depuis son arrivée. L'Argentin estime qu'il n'a pas encore atteint ses limites : "Gerson est un joueur de haute valeur et je crois qu'il peut s'améliorer encore, mais ça dépendra de lui. On est content de lui et on espère que demain il pourra montrer sa meilleure version de lui", a-t-il confié à la presse.



Gerson paraît en effet bien plus à l'aise qu'à ses débuts. Le Brésilien a débloqué les matchs olympiens à plusieurs reprises.