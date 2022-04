Payet revient sur son but contre le PAOK

Dimitri Payet a commenté le fabuleux but qu'il a inscrit lors d'OM-PAOK (2-1). Le vice-capitaine phocéen pense avoir été au bon endroit, au bon moment. Comme si ça suffisait...





Lors d'un entretien donné au site de l'UEFA, Dimitri Payet a évoqué le but incroyable qu'il a marqué contre le PAOK, au stade Orange Vélodrome : "Combien de fois j'ai essayé ce genre de reprise sans faire trembler les filets ? Honnêtement, dans cette position-là, à cette distance, pas tant que ça. C'est plus un geste de demi-volée qu'on tente à l'entraînement ou sur du travail de finition, mais je pense que ce soir-là, j'étais au bon endroit au bon moment et je l'ai prise comme il fallait. Après, il y a de la réussite aussi parce que je pense que je peux la retenter un paquet de fois et elle ne sera jamais aussi bien mise, donc je savoure, car c'est un but qui restera et c'est un but qui va compter surtout", a-t-il indiqué.



Depuis le début de sa carrière, Dimitri Payet totalise 14 buts et 20 passes décisives en 62 apparitions dans les coupes d'Europe. Et il a mis quelques autres buts impressionnants.