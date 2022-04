Gueye : "On a besoin de Gerson"

Pape Gueye a commenté les prestations réalisées par Gerson, ce printemps. L'international sénégalais tient son coéquipier en haute estime.





Face aux médias, Pape Gueye s'est exprimé sur les récentes performances de Gerson. Le Brésilien est devenu un élément important de l'équipe de l'OM : "Gerson a beaucoup de qualités, il n'a jamais douté de lui, au début c'était compliqué, mais il a travaillé et on voit le résultat. Il marque et fait marquer. On est tous soudés, c'est une période importante pour nous, le club et les supporters. Gerson nous apporte pas mal de choses. Déjà, il peut jouer à plusieurs postes, il est à l'aise techniquement et physiquement. On a besoin de lui", a-t-il indiqué.



Gerson totalise 7 buts et 9 passes décisives en 42 apparitions avec l'OM, cette saison. Il confirme peu à peu les espoirs placés en lui à Flamengo.