Sampaoli : "Mandanda est un joueur historique"

Jorge Sampaoli a lâché quelques mots au sujet de son capitaine, Steve Mandanda. L'Argentin a conscience de l'importance qu'il a à l'OM.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a commenté le parcours de Steve Mandanda. L'entraîneur phocéen ne tarit pas d'éloges à son sujet : "C'est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J'espère que demain il pourra fêter son centième match et qu'il sera bon", a-t-il confié face aux médias.



Steve Mandanda devrait disputer son 100e match européen, ce soir, face au Feyenoord Rotterdam.