Sampaoli : "Ca sera deux matchs de haut niveau"

Jorge Sampaoli a lâché quelques mots sur Feyenoord Rotterdam. Le technicien de l'OM pense que les Phocéens devront être vigilants, face à une équipe capable de faire avec des transitions rapides.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur le Feyenoord Rotterdam : "C'est une équipe qui joue très bien. Ils ont des transitions rapides et des joueurs à forte vocation offensive. Ça sera deux matchs de haut niveau où l'on devra bien jouer et pas perdre le ballon", a-t-il confié. Il ne pense pas que le fait de jouer le premier match à l'extérieur change vraiment quelque chose : "La seule chose qui change, c'est qu'on devra se qualifier chez nous. C'est une aide, mais aussi une obligation. L'équipe est plus chirurgicale à l'extérieur. Mais pour nous, l'objectif est bien de jouer à domicile au match retour." Il ne sait pas où se situerait Feyenoord en Ligue 1, mais considère que les Pays-Bas ont de très bonnes équipes : "C'est difficile d'imaginer où est-ce qu'ils se classeraient en L1. Mais les équipes néerlandaises en coupe d'Europe ont un super jeu collectif. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent un rôle majeur dans les compétitions internationales."



Feyenoord a inscrit 69 buts en 30 rencontres de championnat, cette saison. Les Olympiens devront notamment surveiller Guus Til, Bryan Linssen et Luis Sinisterra.