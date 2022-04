Gueye : "On reste concentrés, on sait que ça peut aller vite"

Pape Gueye s'est exprimé sur le match à venir entre Feyenoord Rotterdam et l'OM. Le milieu défensif se tient prêt à jouer, bien qu'il ne sache pas s'il sera titulaire. Il reste prudent, concernant la fin de saison.





Face à la presse, Pape Gueye a évoqué la possibilité qu'il soit titulaire face aux Néerlandais. Il se prépare qu'il advienne de la même façon : "L'état d'esprit ne change pas, je suis à disposition du coach. La chance que l'on a cette année, c'est que tout le monde est disponible et concentré. Que je joue demain ou ce week-end, pas de problème, je me donne à fond", a-t-il déclaré. L'ancien Havrais a ensuite commenté la bonne période traversée par l'équipe olympienne. Il ne s'enflamme pas : "On a beaucoup de victoires sur les derniers matchs, mais on reste concentrés, on sait que ça peut aller vite. Les prochains matchs sont les plus importants de l'année, on est tous focalisés pour bien faire et bien terminer."



Espérons que les Phocéens gardent une forme correcte malgré l'enchaînement des matchs. La coupe d'Europe est du bonus, profitons-en...