Feyenoord-OM : Slot est fan de Sampaoli

Le coach du Feyenoord Rotterdam, Arne Slot, ne tarit pas d'éloges au sujet de Jorge Sampaoli. Le natif de Bergentheim a répété qu'il le suit depuis de nombreuses années.





Interrogé sur son adversaire phocéen, Arne Slot a de nouveau fait part de son admiration sur lui. Le coach néerlandais est un fan des préceptes de l'Argentin : "J'ai beaucoup de respect pour ce coach. Il y a neuf ou dix ans, beaucoup de jeunes entraîneurs suivaient son exemple, son jeu offensif. J'aime bien ce qu'il fait depuis le Chili et j'ai suivi sa carrière. Plus jeune, il a même grimpé dans un arbre pour pouvoir voir un match. Je suis très fan de ses idées et je partage une partie de son ‘fanatisme'", a-t-il déclaré face à la presse.



Arne Slot aura donc certainement à coeur de lui montrer ce qu'il sait faire. Pour rappel, le Feyenoord Rotterdam occupe la 3e position du classement d'Eredivisie.