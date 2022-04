Feyenoord-OM : compos probables, chaine et horaire du match

La rencontre Feyenoord-OM est programmée jeudi, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence. Compos, absents, horaires... Voici les éléments à connaitre sur la rencontre.





L'OM se déplace sur le terrain du Feyenoord Rotterdam, pour les demi-finales de la C4. Une rencontre qui intervient alors que la densité du calendrier est à son paroxysme. Les Olympiens n'ont plus que des finales à disputer.





L'historique des matchs entre Feyenoord et l'OM

Le Feyenoord Rotterdam et l'OM se sont croisés une fois en Ligue des Champions, lors du deuxième tour de phase de poules 1999-2000. Le club phocéen était en pleine crise et vivait l'une de ses plus sombres périodes. Il avait concédé le nul à domicile (0-0), et une lourde défaite à l'extérieur (0-3).





Les compos probables du match Feyenoord-OM

Le Feyenoord Rotterdam a semble-t-il perdu un élément important avec Marcos Senesi, le weekend dernier. Le défenseur ne devrait pas être rétabli pour jeudi. Guus Til, Alireza Jahanbakhsh, Jens Toornstra et Justin Bijlow sont également absents. Côté phocéen, Leonardo Balerdi et Konrad De La Fuente sont forfaits jusqu'à la fin de la saison et Luis Henrique ne figure pas dans le groupe pour la coupe d'Europe. Cédric Bakambu est incertain.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Harit, Milik, Payet.



La compo probable de Feyenoord : Marciano - Geertruida, Trauner, Hendriks, Malacia - Kokcu, Aursnes, Hendrix - Nelson, Dessers, Sinisterra.





Feyenoord-OM, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre Feyenoord-OM sera diffusée sur M6 et Canal+ Sport, jeudi. Le coup d'envoi est programmé à 21h00.