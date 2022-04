Anigo ne pensait pas que Mandanda resterait aussi longtemps

José Anigo ne s'imaginait pas que Steve Mandanda resterait quinze saisons à l'OM.





Lors d'un entretien donné à La Provence, José Anigo a donné son sentiment sur les quinze saisons passées par Steve Mandanda à l'OM : "Quinze ans ! Comment imaginer qu'un joueur va rester quinze ans à l'OM quand on connaît ce club ? Même si c'est différent pour les gardiens qui sont plus stables que les joueurs de champ. Je pensais qu'il resterait quelques années comme Mathieu (Valbuena) ou Mamadou (Niang), mais pas quinze ans ! C'est un record à l'OM. D'ailleurs, quand il est parti un an en Angleterre, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu vraiment envie de partir. Peut-être que ça arrangeait l'OM d'alléger la masse salariale. Et puis,il est revenu à la maison."



Pour rappel, Steve Mandanda a rejoint Crystal Palace, durant l'exercice 2016-2017, avec qui il a disputé 10 matchs. Il est revenu à l'OM, l'été suivant.