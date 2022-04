Anigo se remémore le recrutement de Mandanda

José Anigo s'est remémoré le recrutement de Steve Mandanda, lors de l'été 2007. L'ancien directeur sportif était lui-même allé le superviser.





Lors d'un entretien accordé à La Provence, José Anigo s'est souvenu de l'arrivée de Steve Mandanda à l'OM. L'ancien dirigeant s'était déplacé en Normandie, avec Pape Diouf, pour rencontrer... Johnny Placide : "Peu de gens le savent, mais quand, avec Pape Diouf, nous cherchions un gardien numéro deux derrière Cédric Carrasso, nous étions allés voir Johnny Placide, titulaire au Havre AC. Et la personne qui travaillait pour nous dans cette zone nous a dit que celui qui arrivait derrière était encore plus fort : Steve Mandanda. Nous l'avons vu à l'entraînement et il nous a tapé dans l'oeil. Steve était alors international Espoirs et il est devenu numéro 1 au Havre."





"La grave blessure de Cédric a précipité les choses"

Par la suite, le gardien de but a été observé par plusieurs Phocéens : "Plusieurs membres différents de la cellule de recrutement sont allés le superviser lors de nombreux matches, mais notamment une rencontre à Grenoble, sous une pluie diluvienne, où il a été exceptionnel sous les yeux de Jean-Philippe Durand. Ensuite, je suis allé suivre un match de qualification pour l'Euro des espoirs en Israël, où les Bleuets ont été largement dominés. Il a été extrêmement bon, acculé sur son but. En rentrant, j'ai dit à Pape : on va prendre Mandanda, il est fait pour Marseille, il supporte la pression, la difficulté, il a un énorme potentiel et Pape m'a dit OK. Comme numéro deux. Steve le savait. Un développement était prévu pour lui. Mais la grave blessure de Cédric a précipité les choses dès le mois d'août. Il est monté dans le wagon et basta..."



La suite de l'histoire revient à 608 matchs joués sous le maillot du club marseillais. Personne n'a fait autant.