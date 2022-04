Sampaoli : "Le jeu de position est important"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué sa façon d'analyser les adversaires qui se présentent face à l'OM.





En conférence de presse, le coach argentin est revenu sur sa manière de préparer les matchs et plus spécialement celui de dimanche, à Reims. "Notre analyse est plus portée sur le présent de chaque équipe que sur le match aller. On regarde le système actuel de l'équipe que l'on va affronter. Reims est en 5-3-2. Pour nous, le jeu de position est important pour relancer de derrière et faire plus de passes dans le camp adverse. Il faut être bien positionné sur le terrain et concentré. On doit réfléchir et se fixer sur la façon dont on attaque cette ligne de 5, sur les côtés ou l'axe. Ensuite on décide parmi les joueurs qui sont les plus en forme en fonction de l'adversaire. On se concentre sur nous-même, mais on prépare aussi le match avec les vidéos pour avoir le type de match que l'on veut."



Il a une nouvelle fois expliqué la différence d'approche entre un match au Vélodrome et un match à l'extérieur. Mais Sampaoli a beaucoup aimé la réaction de son équipe face à Nantes, mercredi : "L'adversaire doit davantage sortir quand il est chez lui et il est plus vulnérable. Au Vélodrome, ils ferment un peu plus. En début de saison, on avait cette anxiété, mais on a compris que la seule façon de répondre à ça était de contrôler le match. Contre Nantes on a vu l'un des meilleurs visages de l'équipe de la saison. On a su retourner la situation en jouant en football, en étant patient et en comprenant que c'est par le jeu que nous allions gagner."