Bakambu "Je me sens bien dans le collectif"

Contraint de quitter prématurément l'entraînement collectif ce matin, Cédric Bakambu a rassuré tout le monde en conférence de presse, assurant qu'il serait bel et bien disponible ce week-end à Reims : "J'ai ressenti une petite gêne au niveau du genou, j'ai préféré ne pas prendre de risques, je suis donc rentré pour travailler en salle. Je suis à disposition du coach."



Il a également parlé de son intégration au sein du collectif marseillais : "Je fais le maximum pour aider l'équipe. Cela nous réussit bien pour l'instant. Je me sens bien dans le collectif. Le plus important, c'est que l'équipe tourne bien. On est en train de faire une saison plus que correcte, je suis satisfait. On se débrouille pas mal."



L'ancien Sochalien a également parlé de la volonté du groupe de remporter l'Europa Conference League : "Je n'ai jamais joué contre Rotterdam, je n'ai pas de regard à porter sur leur équipe. C'est un gros match, une grosse ambiance, on sera servis. La coupe d'Europe on s'est mis dedans avec le coach, il nous l'a dit dès le début que l'on avait notre mot à dire. J'espère qu'on ira au bout."



Cette saison, l'attaquant congolais a disputé 9 rencontres de Ligue 1, pour 3 buts.