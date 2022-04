Sampaoli fait son mea-culpa sur Harit

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a avoué avoir manqué de patience avec Amine Harit.





Si Amine Harit marche sur l'eau en ce moment, le Marocain a connu une première moitié de saison beaucoup plus compliquée et n'avait pas la confiance de son coach Jorge Sampaoli. En conférence de presse, l'entraîneur Argentin a admis ne pas avoir été très patient avec son joueur : "Parfois, les entraîneurs ont tellement d'obligations et une telle urgence de gagner qu'ils manquent de patience avec des joueurs qui passent à côté de certains matches. C'est la responsabilité des entraîneurs et la mienne dans ce cas précis. Je n'ai pas su profiter d'Amine Harit à certaines périodes. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on allait chercher et je n'ai pas eu la patience pour le soutenir à des moments où il a pu faire certaines erreurs, ce qui l'a éloigné un peu de l'équipe."



Il espère néanmoins qu'il va pouvoir rester à Marseille sur le long terme : "Je continue de penser que c'est un joueur qui peut encore beaucoup s'améliorer. Peu de joueurs dans le monde génèrent autant de déséquilibre que lui. Et je continue de penser la même chose qu'au moment où nous l'avons fait venir : j'espère qu'il va rester longtemps ici, car c'est un type de joueur en voie de disparition, un joueur rare, et il faut en profiter. Je n'ai pas eu la patience pour en profiter davantage cette saison et j'espère désormais pouvoir le faire."