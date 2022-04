L'OM est "toujours catastrophique" en LdC selon Rothen

L'ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, s'est exprimé sur l'OM sur les ondes de RMC, en révélant qu'il voyait mal le club phocéen performer en Ligue des Champions l'an prochain.





"Je suis sceptique pour l'OM en Ligue des Champions. Malheureusement, au niveau européen, les résultats de l'OM sur les dernières années ne sont pas réguliers au très haut niveau. La Ligue des Champions, c'est la plus belle compétition, celle que tout le monde rêve de jouer. Il y a un vrai écart entre cette C1 et l'Europa League, et encore plus avec la Conférence League, où Marseille arrive à exister. (...) En Ligue des Champions, il faut de l'expérience, des joueurs de talent quand le niveau s'élève. Et on peut avoir de gros doutes sur l'ensemble de l'effectif marseillais" a affirmé Jérôme Rothen.



Selon le consultant, le départ de Boubacar Kamara va faire mal au club, et Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche pour améliorer l'effectif l'an prochain : "Dans un premier temps, il va s'amoindrir avec le départ libre de (Boubacar) Kamara, le meilleur joueur de l'OM. D'autres joueurs vont suivre car Marseille a besoin de récupérer des chèques. Donc l'équipe sera peut-être moins forte que cette saison. Il faudra que (Pablo) Longoria refasse des coups de génie avec (Jorge) Sampaoli. Avec (Rudi) Garcia ou (André) Villas-Boas, l'OM a aussi réussi à rivaliser avec les grands sur une saison. Mais la deuxième année, c'est toujours plus compliqué... C'est même toujours catastrophique en Ligue des Champions. Donc je suis sceptique."



Sauf qu'avec des profils compétents à la tête du club (Pablo Longoria) et sur le banc (Jorge Sampaoli), l'OM, actuellement 2e de L1, peut cette fois-ci espérer présenter un meilleur visage en C1 que les années précédentes.