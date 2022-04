Mercato : Longoria vise un défenseur de Man Utd

Alors que l'OM pourrait perdre l'été prochain William Saliba et Dujet Caleta-Car, en plus d'Alvaro Gonzalez et de Boubacar Kamara, il semble urgent de se pencher sur le cas d'un défenseur central.





D'après les révélations sur Twitter du journaliste Fabrice Hawkins, Pablo Longoria lorgnerait Eric Bailly, l'Ivoirien de Manchester United. Très peu utilisé cette saison (7 rencontres toutes compétitions confondues, 4 de Premier League), l'ancien joueur de Villarreal ne s'est jamais imposé sur la durée dans le club anglais depuis son arrivée à Manchester, en 2016, à cause de nombreuses blessures. Pablo Longoria aurait l'intention de réaliser un transfert du joueur de 28 ans, après avoir déjà tenté de le débaucher en prêt, l'hiver dernier. En vain.



La concurrence serait cependant importante sur Eric Bailly, qui aurait plusieurs offres venues d'Italie. L'Ivoirien, sous contrat jusqu'en 2024, prendra sa décision à la fin de la saison, révèle le journaliste.