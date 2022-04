L'OM titillé sur l'arbitrage par Djellit

Le journaliste Nabil Djellit s'est exprimé sur un de ses réseaux sociaux à propos de l'arbitrage des matchs de l'OM.





Sur Twitter, Nabil Djellit, journaliste à France Football et intervenant régulier sur La Chaîne L'Équipe, a chambré l'OM : "Six pénalties en cinq journées... À part ça, l'OM est mal arbitré." Le journaliste fait ici référence au tir au but très litigieux sifflé pour le PSG face à l'OM, dimanche dernier, après une main de Valentin Rongier, alors que le ballon avait touché d'abord sa jambe, et qui avait fait naître une polémique.



Contre Nantes, l'OM a eu deux penalties, à chaque fois pour des fautes évidentes sur Boubacar Kamara puis Gerson. Idem contre Montpellier, pour une faute indiscutable sur Bamba Dieng, face à Nice et deux fois contre l'AS Saint-Etienne. Les tirs au but de l'OM ne sont presque jamais litigieux, quand ceux sifflés contre le club phocéen le sont régulièrement. En tout cas, dans le cas de celui pour le PSG.