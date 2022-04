Le virage nord ouvert aux jeunes contre Feyenoord ?

L'UEFA a sanctionné l'OM après les incidents face au PAOK Salonique, au stade Vélodrome. En conséquence, le virage nord sera fermé au public pour la prochaine rencontre en Ligue Europa Conférence.





Mais selon les informations relayées par RMC, des enfants devraient pouvoir assister à la rencontre depuis ce virage fermé. En effet, le 5 mai prochain, l'OM donnera "la priorité aux licenciés des clubs partenaires, et aux enfants du programme "Next Generation" porté par la Fondation OM" pour garnir le virage interdit à un public adulte. À noter qu'il devrait y avoir également des jeunes réfugiés ukrainiens dans les tribunes du Vélodrome, lors de la rencontre face au club néerlandais.



Une belle initiative pour de jeunes passionnés de football et de l'OM.