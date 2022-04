Riolo : "La Ligue des Champions n'est pas pour l'OM"

S'il apprécie le jeu de l'OM cette saison, Daniel Riolo pense que l'équipe n'est pas dimensionnée pour la C1.





Le consultant a défendu le jeu de la formation de Jorge Sampaoli sur RMC, après la victoire 3-2 de Marseille sur Nantes, mercredi soir, en démentant un quelconque appui des arbitres, alors que l'OM a marqué deux penaltys : "Si tu obtiens beaucoup de penaltys, c'est que tu es tout le temps en attaque et dans la surface (adverse) et donc au bout d'un moment, ça craque. Tu termines à 76% de possession, tu as des statistiques qui sont dingues, 16 occasions à 3, 19 tirs à 4, tu écrases ton adversaire, qui a malgré tout fait un bon match dans le peu que tu lui as laissé, qui a été 100% efficace, qui est en plus une équipe pas mal de notre championnat et tu es désormais 2e avec six points d'avance."



Malgré cela, Daniel Riolo pense que l'OM serait mieux, la saison prochaine, en Ligue Europa, voire en Ligue Europa Conférence : "Moi, je veux bien que tu penses à la Ligue des Champions, mais pardonne-moi de te dire, n'y pense pas trop parce que je ne crois pas que l'OM soit dimensionné pour la Ligue des Champions. Et ceci dit, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour le travail de (Pablo) Longoria et de (Jorge) Sampaoli. Je pense que l'OM, c'est niveau Europa League et encore, la Conférence Ligue (Europa), c'est bien. Ne nous emballons pas quand même, la Ligue des Champions n'est pas pour l'OM."



Une attaque étonnante, alors que l'OM est 2e de L1 avec 6 points d'avance et que le club a fait bonne figure en Ligue Europa cette saison, malgré l'élimination précoce en phase de groupes.