Cet OM impressionne Durand

Jean-Philippe Durand apprécie la progression affichée par l'OM, cette saison. Il pense que l'équipe de Jorge Sampaoli a gagné en cohésion au fil des mois.





Au micro de Canal+, Jean-Philippe Durand a donné son sentiment sur l'OM de Jorge Sampaoli. Le champion d'Europe 1993 aime ce qu'il voit : "C'est une équipe qui est devenue aujourd'hui collectivement très forte. C'est vrai qu'elle a évolué tout au long de cette saison. Là, on la sent très, très solide. On l'a vu notamment pendant ce match de coupe d'Europe en Grèce. Ce n'était pas évident du tout. On voit qu'ils s'appuient sur des bases très importantes. Ils ont une défense qui tient la route. Dans cette fin de championnat, je pense que c'est important d'être costaud", a déclaré l'ancien responsable de la cellule de recrutement olympienne.



Il ne s'agirait pas de trop s'enflammer, alors que les échéances les plus importantes sont à venir.