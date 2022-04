Kombouaré : "L'OM fait une superbe saison"

Antoine Kombouaré admet que l'OM de Jorge Sampaoli a fait des choses intéressantes, depuis l'été dernier. Le coach nantais souhaite qu'il se qualifie pour la Ligue des Champions.





En conférence de presse, Antoine Kombouaré a confié le bien qu'il pensait de l'OM, cet exercice : "L'OM fait une superbe saison. Ce serait bien de voir Marseille en Ligue des Champions, car on a besoin de grands clubs pour porter haut les couleurs du foot français. Ce serait largement mérité vu le parcours. Ils ont de grands joueurs et jouent bien. Et, quand ils sont difficulté comme ce soir, ils sont capables de faire ce qu'il faut pour gagner", a-t-il déclaré.



Il reste cinq matchs de championnat pour confirmer la deuxième position au classement. L'OM affrontera notamment l'OL, Rennes et Strasbourg, ces prochaines semaines.