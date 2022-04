Harit : "On a notre destin entre les mains"

En zone mixte, Amine Harit a confié sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM contre Nantes (3-2). L'international marocain, qui a été une nouvelle fois décisif, juge l'équipe phocéenne solide.





Amine Harit a répondu aux questions des journalistes, en zone mixte. Le milieu offensif a apprécié le tempérament des Phocéens, face aux Canaris : "On a montré qu'on avait du caractère et qu'on ne baissait pas les bras cette saison. Je pense que ça fait du bien à tout le monde", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "On est costaud, on ne va pas se mentir. On est sur une belle série malgré la défaite contre Paris. Ce qui peut nous arrêter, je pense, c'est que nous."



Le joueur prêté par Schalke 04 apprécie notamment jouer aux côtés de Gerson et Dimitri Payet : "Ce sont des joueurs de grande qualité, quand on voit le même football et qu'on ressent les mêmes choses, c'est tout de suite plus facile." Il pense que l'OM est bien placé pour se qualifier pour la Ligue des Champions : "On a notre destin entre les mains. Et je pense que cette saison on est assez forts pour aller gratter tous les points qu'il nous faut, et finir à cette deuxième place."



L'OM compte pour l'instant 6 points d'avance sur les 3es. Les Phocéens disposent de jokers pour accrocher la qualification pour la C1, mais il ne s'agit pas d'oublier que deux des derniers matchs vont l'opposer à des concurrents pour la 2e place (Strasbourg et Rennes), et un autre face au rival lyonnais. Rien n'est fait !