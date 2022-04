Di Meco donne son avis sur Guendouzi

Eric Di Meco apprécie le tempérament de Mattéo Guendouzi. L'ancien défenseur considère que le talent du milieu de terrain va bien avec son côté pénible.





Au micro de RMC Sport, Eric Di Meco s'est montré dithyrambique à l'égard de Mattéo Guendouzi. L'ancien défenseur apprécie beaucoup le caractère du milieu de terrain : "Tu es content d'avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C'est un fort caractère et il se nourrit de ça. Tu a besoin d'avoir un mec comme ça à Marseille. Il s'est imposé à Marseille. Je ne le voyais pas à ce niveau. Il est devenu international. C'est un mec rare. Je suis content qu'il reste ici et qu'il ait envie de construire à Marseille. C'est le genre de mecs autour desquels tu construis. Il se sacrifie sur le terrain. Tu as besoin d'un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe. Le problème, c'est que quand tu es pénible et moyen, tu agaces aussi tes supporters. Mais ce n'est pas le cas", a-t-il lancé.



Mattéo Guendouzi a marqué 4 buts et donné 14 passes décisives en 49 apparitions, toutes compétitions confondues.