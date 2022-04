Kombouaré : "Il y a énormément de déception"

Antoine Kombouaré a fait part de sa déception, après OM-Nantes (3-2). Sa stratégie de l'autobus n'a pas fonctionné.





En conférence de presse, l'entraîneur de Nantes a confié son dépit : "Le sentiment qui prédomine ? La déception. Il y en a énormément, car on marque deux buts, ici à Marseille, et on arrive à perdre le match. Certes, ils ont eu la possession et se sont créé beaucoup d'occasions, mais la manière d'encaisser les buts ne passe pas. On donne deux penalties et on défend très mal sur le troisième... Il va falloir travailler pour se remettre la tête à l'endroit", a-t-il déclaré.



Le technicien avait pourtant mis en place un plan très précis : "L'idée était de leur laisser le ballon pour les aspirer. Mais, pour cela, il faut mieux jouer, mieux ressortir le ballon. On a eu beaucoup trop de déchet balle au pied et on n'a finalement pas été capables de faire ce qu'il fallait techniquement pour profiter des espaces avec la vitesse de nos joueurs."



Le FC Nantes est parvenu à tirer 4 fois au but, bien qu'il n'ait eu que 23,5 % de la possession du ballon. Ce match donne une belle idée du niveau d'ambition de jeu de certains entraineurs de Ligue 1.