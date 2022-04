Sampaoli : "Je suis très heureux du déroulé du match"

L'OM a obtenu un précieux succès face à Nantes (3-2), mercredi, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a confié sa satisfaction, après la rencontre.





En conférence de presse, Jorge Sampaoli a livré son analyse du match remporté par l'OM contre Nantes. L'Argentin prend avec satisfaction les trois points, alors que certains concurrents ont déjoué : "Je suis très heureux du déroulé du match. On aurait pu gagner avec beaucoup plus d'écart. Mais on a six points d'avance, on va continuer comme ça jusqu'au bout. II y a un progrès dans la tranquillité pour construire nos attaques face aux équipes qui jouent comme cela (en bloc bas, NDLR). Nantes joue bien en championnat, va disputer une finale de Coupe de France. Si on n'avait pas eu cette tranquillité dans le jeu, ça aurait été plus compliqué de gagner ce type de match", a-t-il déclaré. Le technicien entend par ailleurs continuer à travailler les coups de pied arrêtés, en défense : "Nous avons encaissé les buts sur coups de pied arrêtés. Dans ce championnat, ils sont très importants. Mais ce sont deux actes isolés dans la rencontre. On va continuer à travailler sur ça."



L'OM continue d'enchaîner ses matchs tous les trois jours. Le prochain est programmé dimanche, face à Reims.