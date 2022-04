MacHardy demande un effort à Kamara pour l'OM

Jonatan MacHardy est déçu par le choix de Boubacar Kamara de quitter l'OM au terme de son contrat. Le journaliste lui demande de prolonger pour permettre à son club de coeur de percevoir une indemnité.





Au micro de RMC Sport, Jonatan MacHardy n'a pas caché sa déception, alors que Boubacar Kamara s'apprête à quitter l'OM à la fin de son engagement. Le journaliste considère que le milieu défensif doit au moins imiter Samir Nasri, lequel avait prolongé pour aider le club : "Regardons les choses en face. S'il veut partir, soit. Mais je pense que c'est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l'équipe de France. Je pense que de l'argent, il va s'en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu'il n'est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba' écoute, de l'argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t'emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d'accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C'est le club qui t'a formé, qui t'a lancé, qui t'a donné une stature assez importante. C'est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c'est important que lui aussi fasse un geste", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



Le départ de Boubacar Kamara au terme de son contrat constituerait en effet un très gros manque à gagner pour l'OM. Il devrait être difficile pour Pablo Longoria de le remplacer.