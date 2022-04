Un Clasico fermé, Roche accuse le PSG

Au contraire d'autres consultants, Alain Roche considère que le PSG est responsable du manque de spectacle entrevu dimanche. L'ancien défenseur accuse notamment Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.





Au micro de Late Football Club, Alain Roche a donné son analyse de la rencontre PSG-OM (2-1). Le consultant a été déçu par la prestation des Parisiens : "C'est le PSG que l'on voit régulièrement cette année, qui joue en contre et qui s'en remet aux accélérations de Kylian Mbappé ou de Neymar et au talent de Lionel Messi. Mais c'est insuffisant. Moi je m'attendais à un match comme face au Real Madrid avec un pressing haut, empêcher les Marseillais de sortir et de s'imposer et cela n'a pas été le cas. C'est extrêmement décevant. Ces trois joueurs, je mets Kylian Mbappé un peu à part, font déjouer les autres. C'est ça qui est terrible. On a perdu les milieux de terrain, Hakimi - qui était très bon en début de saison - on ne le voit plus. Il est tout seul sur son côté droit, il n'ose plus monter par peur de perdre le ballon", a-t-il déclaré sur Canal+.



Les joueurs n'ont tiré que 10 fois au but, dimanche, lors du Clasico. Paris a frappé 7 fois (pour 3 tirs cadrés) et l'OM 3 fois (pour 1 tir cadré). A titre de comparaison, le PSG avait tiré 21 fois face au Real Madrid (8 frappes cadrées), tandis que les Merengues avaient aussi tiré 3 fois (0 tir cadré).