La Juve, la culture du travail, ses modèles... Longoria évoque son passage en Italie

Pablo Longoria a confié l'importance prise par la Juventus de Turin, dans son parcours de dirigeant. L'Espagnol loue la culture du travail du championnat italien.





Lors d'un entretien accordé à Tuttosport, Pablo Longoria est revenu sur son passage en Italie, à la Juve. Le président de l'OM semble y avoir beaucoup appris : "La Serie A, à mon avis, reste une excellence en termes de culture de travail. Quand tu achètes un joueur de ta ligue, tu es certain qu'il a l'habitude de travailler sous pression : une qualité fondamentale dans les grandes équipes comme Marseille", a-t-il confié au quotidien.



Le patron du sportif phocéen s'est remémoré son arrivée à la Juventus : "Quand tu arrives, tu perçois tout de suite la culture du travail, quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. Tu sais que la Juventus était là avant ton arrivée et continuera d'exister après", a-t-il aussi indiqué. Le Marseillais s'inspire d'ailleurs des dirigeants qu'il y a connus : "Agnelli est vraiment un modèle pour moi. Ses interventions et sa capacité à choisir les mots m'ont toujours frappé. Et puis travailler aux côtés de Paratici, c'était comme aller à l'Université du maître des transferts. Rencontrer les joueurs peut être simple, mais le plus difficile est de conclure les échanges", a-t-il ajouté.



Des déclarations qui rappellent combien Pablo Longoria n'est pas arrivé au poste de président de l'OM par hasard.