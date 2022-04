PSG-OM : Giuly a été déçu par les deux équipes

Sur RMC, Ludovic Giuly a livré son débriefing de la rencontre PSG-OM. L'ancien Parisien pense que les deux équipes ont déjoué.





Au micro de la radio, l'ancien attaquant de poche a regretté le manque d'intensité (supposé) du Clasico. Les joueurs ont selon lui manqué d'agressivité : "On a clairement été déçu de ces deux équipes, que ce soit le PSG ou Marseille. Paris, on les attendait costaud. Ils avaient gagné assez nettement contre Lorient et Clermont. On pensait qu'ils allaient faire un match incroyable, aussi pour se faire racheter auprès de leurs supporters. Et, de son côté, l'OM n'avait rien à perdre, l'OM qui était en pleine bourre, qui était dauphin du PSG et qui ne joue pas ? Personnellement, j'étais vraiment déçu de l'entame du match ou de l'agressivité. Mais au final, il n'y a rien eu. Le problème, c'est que le PSG a laissé l'OM jouer. Et Les deux équipes ont finalement déjoué", a-t-il lancé.



L'OM a déjà disputé 23 rencontres, depuis le début de l'année. On peut supposer que les joueurs accusent le coup et il leur faudra attendre le... 8 mai, pour sortir de la série de matchs tous les trois jours.