OM-Nantes : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM accueille le FC Nantes, ce soir, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Compos probables, chaîne de diffusion, horaire... Voici les éléments à connaître sur le match.





Après le revers concédé lors du Clasico, l'OM espère se relancer face au FCN. Pour autant, l'affaire est loin d'être gagnée d'avance. Le calendrier des Olympiens est très chargé, ce printemps, et Jorge Sampaoli doit procéder à un profond turnover.





L'historique du match OM-Nantes

L'OM et Nantes ont croisé le fer à 89 reprises en Ligue 1, pour un total de 38 succès phocéens, 24 matchs nuls et 27 victoires nantaises. Attention, les Canaris ont souvent fait des coups au Stade Orange Vélodrome, ces dernières années.



Les cinq derniers OM-Nantes

28/11/2020 : OM 3-1 Nantes

22/02/2020 : OM 1-3 Nantes

28/04/2019 : OM 1-2 Nantes

04/03/2018 : OM 1-1 Nantes

25/09-2016 : OM 2-1 Nantes.





Les compos probables de la rencontre OM-Nantes

Leonardo Balerdi, Konrad De La Fuente et Cengiz Under sont forfaits. Arek Milik est de retour. Antoine Kombouaré doit lui composer sans Castelleto, Charles Traoré, Chirivella et Pereira de Sa.



La compo probable de l'OM : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Harit, Bakambu, Payet.



La compo probable de Nantes : Lafont - Corchia, Pallois, Girotto, Merlin - Coco, Cyprien, Blas, Moutoussamy, Simon - Kolo Muani.





OM-Nantes, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre OM-Nantes sera diffusée sur Prime Vidéo, ce mercredi. Son coup d'envoi est programmé pour 21h00.