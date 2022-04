Courbis taille Sampaoli pour Harit

Rolland Courbis considère que Jorge Sampaoli a mal géré le cas Amine Harit, cette saison. Le Marseillais pense que l'international marocain aurait dû davantage jouer et que l'Argentin devra rendre des comptes.





Au micro de RMC Sport, Rolland Courbis a jugé Jorge Sampaoli coupable de n'avoir pas suffisamment utilisé, en première partie de saison : "C'est l'un des problèmes que l'on analysera au soir de la 38e journée du côté de l'OM : cet Amine Harit, que tout le monde est content de voir en ce moment sur un terrain de football, il n'était pas blessé lors des six premiers mois. Il était tout simplement absent. Et le voir là, je me dis finalement, peut-être qu'il s'est préparé durant tout ce temps. Toujours est-il que c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est un joueur intéressant, il pourrait être un bon joker. Mais je trouve cela vraiment dommage qu'il ait été autant absent, surtout que lorsqu'on le voit, cela laisse énormément de regrets", a déclaré le natif de Marseille.



Cette saison, Amine Harit a disputé 27 rencontres, inscrit 4 buts et donné 3 passes décisives, toutes compétitions confondues.