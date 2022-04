Balbir croit que ça va coincer avec Sampaoli

Denis Balbir n'a pas aimé le jeu affiché par l'OM face au PSG (1-2). Le journaliste considère que Jorge Sampaoli doit revenir sur certains de ses principes.





Sur But Football Club, Denis Balbir a donné son sentiment sur la fin de saison de l'OM. Le journaliste craint que les Phocéens ne terminent déçus : "A l'OM, quand on voit les deux dernières sorties de Mandanda, le retrouver sur le banc de touche au Parc des Princes, c'est juste lunaire. Et le premier but concédé par son remplaçant hier soir ne va pas surtout pas changer les choses. A Paris, c'est la même chose : comment ne pas s'interroger sur Donnarumma lorsqu'on constate sa fébrilité sur chaque corner concédé ? Pour conclure, je pense que Sampaoli aurait intérêt parfois à changer certains de ses principes. A évoluer. Je l'ai dit, il a des résultats, c'est donc très bien. Mais qu'en sera-t-il si l'OM en a moins dans les prochaines semaines ? Pour le moment, ça fonctionne, mais attention aux lendemains qui déchantent et aux regrets éternels. En tous cas, sur ce Clasico, il est clair qu'ils sont à mettre du côté marseillais", a-t-il indiqué.



Ce PSG déçoit tant que l'OM est considéré par certains comme son égal. On en oublierait presque les différences de calendrier, d'effectif et de budget.