Di Meco vole au secours de Galtier et de Nice

Eric Di Meco a pris la défense de l'OGC Nice, qui n'aurait pas les moyens de ses concurrents. L'Avignonnais considère que les Aiglons ont des chances de terminer deuxièmes.





Eric Di Meco a critiqué l'OM de Jorge Sampaoli, ces derniers mois, mais beaucoup moins l'OGCN de son ami Christophe Galtier. L'ancien défenseur considère que les Niçois ont encore une chance de remonter leurs rivaux au classement : "Dans un mois, il peut finir second et gagner la Coupe de France. Nice a le septième budget de Ligue 1, la cinquième masse salariale. Pour parler de réussite, il faut regarder d'où on part. Vous parlez de Nice comme si c'était un grand d'Europe. Nice, ces dernières années, est un club du ventre mou", a-t-il lancé au micro de RMC Sport.



L'OGC Nice a investi 55 millions d'euros pour se renforcer, cette saison, soit davantage que l'OM, alors qu'il ne participait pas à une coupe d'Europe. Transfermarkt estime son effectif au même niveau que celui de l'OM (environ 250 millions d'euros). Il est détenu par Jim Ratcliffe, qui dispose d'une fortune personnelle de 16,1 milliards de dollars selon Forbes. Soit bien plus que Frank McCourt. On ne parle pas d'un petit poucet...



Nice s'est imposé contre Lorient, dimanche, en marquant 2 buts en 2 tirs cadrés.