Peres : "On travaille beaucoup avec la vidéo"

Luan Peres a donné quelques indications concernant le travail réalisé par les joueurs avec Jorge Sampaoli. Le Brésilien apprécie le turnover opéré par l'Argentin.





Luan Peres admet que le calendrier est chargé, cette fin de saison, à l'OM. Le défenseur aime la manière avec laquelle Jorge Sampaoli gère son effectif : "C'est un rythme difficile, mais on a un peu le même au Brésil. Le coach gère très bien ce rythme, nous entraîne. Il change tout le temps les joueurs pour ne pas fatiguer l'équipe. Le secret est de bien se reposer, bien manger et s'entraîner. On travaille aussi beaucoup avec la vidéo", a déclaré le joueur en conférence de presse.



Arrivé l'été dernier, Luan Peres aime le travail opéré sur le support de la vidéo : "Le travail vidéo est très intéressant. C'est difficile de jouer tous les trois jours. Le coach aime beaucoup travailler avec la vidéo qu'on regarde parfois trois ou quatre fois par semaine. Au Brésil avec lui, c'était déjà comme ça. Tous les clubs le font. Quand je suis passé à Bruges, c'était la même chose."



Marcelo Bielsa faisait également beaucoup de vidéo pour corriger le déplacement de ses joueurs, en 2014-2015. C'était moins le cas de Rudi Garcia et André Villas-Boas, ces dernières années.