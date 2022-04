Sampaoli réfléchit déjà sur le mercato

Jorge Sampaoli a révélé qu'il réfléchissait au mercato estival. L'entraîneur de l'OM travaille de concert avec ses dirigeants, pour déterminer le nom des futures recrues.





Face aux médias, Jorge Sampaoli a indiqué qu'il prenait déjà du temps pour réfléchir au mercato. Le technicien est sollicité par ses dirigeants, lesquels entendent visiblement bien s'appuyer sur lui, la saison prochaine : "En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif", a-t-il indiqué aux journalistes.



Le budget des Phocéens dépendra de la position à laquelle terminera leur équipe. Une qualification pour la Ligue des Champions permettrait de s'appuyer sur plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires.