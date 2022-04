UEFA : l'OM et le PAOK sanctionnés

L'UEFA a annoncé ses sanctions, suite aux incidents qui ont eu lieu en tribunes lors du match OM-PAOK (2-1). Le virage nord sera fermé contre Feyenoord.





L'instance a prononcé des sanctions contre l'OM et le PAOK, après les incidents survenus au Vélodrome. Le club phocéen a écopé d'une amende de 98 000 euros et d'une fermeture du virage nord, pour les demi-finales prévues contre Feyenoord. Le PAOK a pris une amende moins importante (50 000 euros) et ne pourra pas vendre de billets à ses supporters lors de son prochain déplacement en coupe d'Europe. Le club grec devra également rembourser les dégâts occasionnés dans l'enceinte marseillaise, sous 30 jours.



Le PAOK s'en tire bien, alors que Dimitri Payet a notamment été la cible de projectiles. Les fans phocéens sont eux systématiquement interdits de déplacement, tandis que l'OM paye pour des incidents générés par des visiteurs. Quelle est la logique de l'UEFA ?