Sampaoli explique comment il fait face au calendrier démentiel

Face à la presse, Jorge Sampaoli a évoqué le gros rythme auquel est soumis l'OM, cette fin de saison. L'Argentin concède avoir un groupe un peu juste, mais assure sélectionner avec soin les joueurs qui participent à chaque rencontre.





Jorge Sampaoli a donné des éléments sur sa méthode, ce mardi, face aux médias. L'Argentin ne laisse pas de place au hasard : "J'ai une stratégie visuelle sur le plan des matchs. Ces vidéos nous donnent la possibilité d'aborder chaque match. Il y a un point de vue émotionnel et un autre physique. Chaque chose est abordée de manière mentale et physique. Nous nous préparons en faisant attention au repos, l'alimentation et avec la vidéo", a expliqué l'Argentin en conférence de presse. Il compose avec la fatigue de ses joueurs : "Contre Nantes, on aura besoin de joueurs plein d'énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l'adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l'adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l'axe ? Des fois, ça marche, d'autres non", a-t-il ajouté.



Le coach phocéen admet devoir composer avec un groupe réduit, mais refuse de s'en servir comme excuse : "Je ne dis pas que c'est un exploit, mais c'est un défi parce que c'est une réalité. Nous avons joué en Grèce avec 12 joueurs. Nous essayons de choisir les joueurs à chaque match. Nous sommes la seule équipe française encore en lice en Europe, nous avons eu des absents en plus. Mon idée en venant ici était de montrer une idée de jouer, de gagner. Je suis content avec le groupe de joueurs que je dirige. Ce ne sera pas une excuse si on perd face à des équipes qui ont de bons effectifs. On verra à la dernière journée. Ma satisfaction est que mon équipe ait acquis une manière de jouer. Si nous terminons, ce ne sera pas ma responsabilité, mais aussi celle des joueurs. Mais si nous n'y arrivons, il faudra valoriser les efforts", a-t-il conclu sur le sujet.



Malgré un effectif très limité, l'OM a déjà disputé plus de matchs que toutes les autres équipes du Championnat. La fin de saison promet d'être rude.