L'arbitre de PSG-OM défendu par Chapron

L'arbitrage de François Letexier a fait polémique dimanche soir, entre un penalty litigieux accordé au PSG et un but refusé à l'OM pour un hors-jeu limite.





Selon l'ancien arbitre Tony Chapron, qui s'est exprimé sur Canal Plus, François Letexier a pourtant pris la bonne décision concernant le penalty sifflé contre Valentin Rongier : "Dès qu'on agrandit sa surface corporelle, on se met en danger. Le fait que le ballon touche la cuisse avant n'a pas d'incidence. Le règlement a été réécrit et en 2022, c'est comme ça. Avec le texte de loi, c'est très cohérent (de siffler penalty)."



Tony Chapron rappelle le règlement puis indique ce que Valentin Rongier aurait dû faire : "Il aurait fallu qu'il ait les bras dans le dos, et cela l'empêche ainsi d'être sanctionné. Il a pris le risque d'être sanctionné, et quand le ballon lui touche le bras, l'arbitre n'a pas d'autres choix que de siffler."



La distance séparant Valentin Rongier de Neymar, qui lui tire dessus, aurait pu mériter la clémence de l'arbitre central et du VAR, le milieu pouvant difficilement retirer son bras pour éviter que le ballon le touche à une si faible distance, d'autant que le ballon tape également la cuisse du joueur de 27 ans avant d'aller vers son bras. Mais non, pas de clémence pour l'OM, surtout face au PSG...