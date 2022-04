Courbis critique Sampaoli pour Mandanda et Lopez

L'ancien entraîneur de Marseille entre 1997 et 1999 n'a pas compris la titularisation de l'Espagnol face au PSG, dimanche soir.





D'après le consultant de RMC, Pau Lopez n'aurait pas dû jouer face à Paris, après trois matchs de suite sur le banc (contre le PAOK, Montpellier, puis face au PAOK à nouveau), au profit de Steve Mandanda : "Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à (Steve) Mandanda en ce moment et qu'il ne termine pas cette série avec le Classique... Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, remettre un Pau Lopez qui donne l'impression d'avoir baissé de niveau sur ses derniers matchs. Effectivement, c'est un gardien qui sort jusqu'au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n'est pas tout à fait ça."



Contre le PSG, Pau Lopez a encaissé deux buts, l'un sur un penalty de Kylian Mbappé et l'autre après une sortie plutôt ratée face à Neymar. Cette saison, l'Espagnol de 27 ans a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues. Reste à savoir si Jorge Sampaoli va à nouveau lui faire confiance face à Nantes, ce mercredi soir.