Mercato : un défenseur de l'OM poussé vers la sortie ?

Duje Caleta-Car, en fin de contrat à l'été 2023, ne sera pas retenu à la fin de la saison.





Alors qu'il avait déjà failli s'en aller lors du mercato d'été dernier, et durant la fenêtre des transferts en janvier 2021, Duje Caleta-Car pourrait finalement trouver la sortie à la fin de la saison. Selon L'Équipe, l'OM va tenter de trouver un club, probablement de Premier League, au Croate, alors que Liverpool avait tenté de le débaucher durant l'hiver 2021, sans succès. Un échec qui avait déçu l'international aux 22 sélections, qui ne fera pas des pieds et des mains pour s'en aller du club l'été prochain.



Conscient de sa situation contractuelle avantageuse (2023), Duje Caleta-Car, qui a toujours en travers de la gorge le refus de l'OM de le laisser s'en aller chez les Reds, ne fera pas de cadeau à Marseille et n'ira pas n'importe où. Au risque de rester une année supplémentaire dans la cité phocéenne, et de partir libre à l'été 2023. Une situation difficile que Pablo Longoria veut absolument éviter, alors que le Croate est estimé à 16 millions d'euros par Transfermarkt.