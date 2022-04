Micoud est "hyper déçu" par le match de l'OM contre Paris

Sur La Chaîne L'Équipe, Johan Micoud s'en est pris à Jorge Sampaoli après la rencontre de dimanche soir.





"C'était triste. Je n'ai pas trop compris la tactique de (Jorge) Sampaoli. L'OM a conservé le ballon mais sans pour autant faire mal aux Parisiens. Il y a eu un petit peu de folie à la fin mais c'est dommage. Marseille avait la possibilité de montrer autre chose. On s'est ennuyés. Je suis hyper déçu" a révélé Johan Micoud.



La tristesse du match, gagné par le PSG (2-1), n'est cependant pas due uniquement aux Marseillais, alors que les Parisiens ont à peine contesté la possession du ballon à l'OM durant la rencontre, ce qui a donné un match avec peu de rythme durant une majeure partie du temps. À noter que Marseille n'a pas non plus été aidé par l'arbitre, avec un penalty très litigieux sifflé en faveur du PSG et un but refusé de William Saliba pour un hors-jeu limite.