L'arbitre d'OM-Nantes dévoilé

Après le match PSG 2-1 OM, marqué par un arbitrage litigieux, Marseille reçoit le FC Nantes, ce mercredi, au Stade Vélodrome.





Cette rencontre sera arbitrée par Ruddy Buquet. L'officiel de 45 ans sera assisté, sur les ailes, par Guillaume Débart et Julien Pacelli. Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre, alors que la VAR sera contrôlée par Hamid Guenaoui et Dominique Julien.



Cette saison, Ruddy Buquet a déjà arbitré l'OM à cinq reprises. La première contre Bordeaux, au Vélodrome (2-2), le 15 août, puis face à Angers (0-0), durant le match arrêté contre Lyon en novembre, lors de l'élimination en Coupe de France contre Nice (1-4) et face à Brest (victoire 4-1).