Neymar aurait dû prendre un rouge contre l'OM selon Diaz

Le Brésilien du PSG s'est fait remarquer par son attitude lors de la rencontre entre Paris et Marseille (2-1), dimanche soir.





Sur RMC, le consultant Kevin Diaz a fustigé le comportement agressif et insolent de Neymar tout au long de la partie : "Neymar aujourd'hui il doit prendre carton rouge. Souvent on me dit que je critique Neymar mais ça a été mon joueur préféré pendant 5 à 8 ans entre Santos à 17 ans et son époque au Barça. (...) Neymar prend un jaune largement mérité (durant le match). Il est dans toutes les altercations. Derrière le jaune, il y a un coup de sifflet, il balance le ballon dans la tribune... Il va chauffer l'arbitre de touche. Les arbitres font preuve de pédagogie, mais il est ingérable sur la pelouse."



Neymar a ouvert le score à la 12e, mais a effectivement fait montre de beaucoup de nervosité, en invectivant Cengiz Ünder, Valentin Rongier ou encore Mattéo Guendouzi durant la rencontre. L'arbitre de la rencontre ne lui a mis qu'un jaune pour toute son oeuvre.