Galli pointe du doigt Sampaoli

Au micro de la chaîne L'Équipe, Carine Galli a estimé que Jorge Sampaoli avait raté son Clasico.





Après la défaite à Paris hier soir (1-2), la composition d'équipe de Jorge Sampaoli a fait beaucoup parler dans les médias. On reproche notamment au technicien argentin une certaine forme de frilosité. Lui, se défend en expliquant qu'avec des attaquants de profondeurs, l'OM aurait perdu le contrôle du milieu de terrain et n'aurait pas pu lutter face aux transitions rapides du trio Neymar-Messi-Mbappé. Mais c'est bien avec les entrées d'Harit, puis Dieng que les Phocéens ont semblé le plus à même de déstabiliser le bloc parisien.



Carine Galli fait partie des consultants qui estiment que le coach Argentin a loupé son match : "Il a raté son Classique. Au final, tu vas à Paris et tu rentres à la maison avec zéro point. C'est arrivé à plein d'équipes, mais Marseille est en pleine bourre. Ils ont eu une belle qualification jeudi. Ils nous proposent toujours des choses normalement pendant les matchs. Il y a eu une période où ils étaient beaucoup plus basiques, mais il se passait des choses sur les dernières semaines. Là, il n'y avait pas de rythme, pas d'intensité, pas d'occasions. Ils repartent avec 0 point et personne ne s'est régalé. Tout le monde s'est ennuyé. Les Marseillais ne nous ont pas régalés."



Sans être une excuse, la fatigue est peut-être l'un des explications à cette sortie moyenne au Parc.