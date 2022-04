Stéphane Guy pas inquiet après la défaite

Malgré une défaite au Parc des Princes hier soir (2-1), Stéphane Guy n'est pas inquiet pour la fin de saison de l'OM.





C'est évidemment la déception (et la frustration) qui priment au sortir du déplacement sur la pelouse du PSG hier soir (2-1). L'OM n'a pas montré son visage habituel et l'absence de n°9 les a rendus complètement inoffensifs durant la quasi-totalité du match. Malgré ça, un arbitrage "normal" aurait sans doute permis aux Olympiens de repartir avec le point du nul.



Sur les ondes de RMC, Stéphane Guy a estimé que cette défaite n'allait pas enrayer la bonne dynamique actuelle des hommes de Jorge Sampaoli : "L'OM, ils sont dans une dynamique. Ils arrivaient à Paris avec huit victoires de suite. Ils repartent avec une défaite deux buts à un et une histoire d'arbitre. Ils arrêtent la dynamique, mais ils ne la cassent pas. S'ils avaient pris quatre à zéro avec un triplé de Mbappé qui était parti dans le dos de la défense, ils auraient cassé la dynamique. Donc je pense qu'il y a un peu de ça dans la réflexion et le fait aussi qu'ils gèrent un calendrier. Les regrets qu'ils auront, c'est peut-être qu'ils auraient pu faire un match nul."