PSG-OM : les notes des médias

Voici les notes attribuées par les médias, suite à la rencontre PSG-OM.





L'OM n'est pas parvenu à prendre de point sur le terrain du Parc des Princes. L'Équipe considère notamment que Mauricio Pochettino a mieux coaché que Jorge Sampaoli.





Le onze de départ : Lopez (3) - Rongier (5), Saliba (5), Caleta-Car (6), Peres (5), Gerson (5) - Under (3), Guendouzi (4), Kamara (5), Gueye (5) - Payet (5).

Le remplaçant : Harit (4).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Letexier (2).





Le onze de départ : Lopez (3) - Rongier (3), Saliba (5), Caleta-Car (6), Peres (4,3), Gerson (5) - Under (4), Guendouzi (4,7), Kamara (5), Gueye (5) - Payet (5).

Le remplaçant : Harit (5).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Letexier (3).





Le onze de départ : Lopez (3) - Rongier (Razzie Award), Saliba (Appel manqué), Caleta-Car (6), Peres (4), Gerson (5) - Under (4,5), Guendouzi (4,5), Kamara (6), Gueye (17 €) - Payet (5).

Le remplaçant : Harit (6).





Le onze de départ : Lopez (6,1) - Rongier (6,1), Saliba (6,3), Caleta-Car (6,8), Peres (6,2), Gerson (6,1) - Under (6,1), Guendouzi (6,1), Kamara (6,5), Gueye (6,4) - Payet (6,7).

Les remplaçants : Lirola (6,2), Dieng (6,1), Harit (6,3), Bakambu (6,1).