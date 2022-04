Sampaoli explique la titularisation de Lopez

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a commenté son choix de titulariser Pau Lopez, lors du match PSG-OM. L'Argentin continue d'alterner entre ses deux gardiens de but.





Face à la presse, Jorge Sampaoli a expliqué son choix de miser sur l'Espagnol, plutôt que le Français : "Steve a très bien joué lors des derniers matchs, et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais Pau Lopez est un joueur important. Ce sont deux très grands gardiens, et ils jouent quand je le décide. La vérité, c'est que Mandanda a été très bon les derniers matchs, et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'avais aussi l'envie de faire jouer Pau Lopez qui est un joueur important et qui est à l'origine de la bonne forme de l'équipe, ce sont deux très bons gardiens et j'ai fait mon choix. J'ai compté les matchs et Mandanda va rejouer d'ici la fin de saison", a-t-il déclaré.



Pau Lopez a joué 35 matchs, cette saison, contre 14 pour Steve Mandanda.