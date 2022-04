Ennjimi estime qu'il n'y avait pas penalty

Saïd Ennjimi a donné son avis sur le penalty sifflé par Monsieur Letexier, lors du match PSG-OM (2-1). Il n'y avait selon lui pas de raison de l'accorder.





Dans L'Equipe, Saïd Ennjimi a commenté la décision de Monsieur Letexier de siffler penalty pour le PSG, dimanche soir, après une main de Valentin Rongier. Le ballon avait touché la cuisse du joueur phocéen : "Sur le plan réglementaire, une main ne se siffle plus en toutes circonstances. Il y a l'aspect 'intention délibérée d'augmenter la surface de son corps'. Et il y a surtout la distance entre les deux protagonistes. Là, la distance entre Neymar et Rongier est si faible, que je ne vois pas comment Rongier aurait pu écarter délibérément les bras. Pour moi, il ne fallait pas siffler penalty. D'ailleurs, M. Letexier ne le siffle pas (avant l'intervention de la VAR, NDLR). On le voit, sur ce type de situation il y a débat. Je pense qu'il faut laisser les arbitres dans leur libre interprétation", a déclaré l'ancien arbitre.



Le PSG avait apparemment besoin de ça pour assoir sa domination sur l'OM. Où serait-il sans les erreurs arbitrales en sa faveur, cette saison ?