Henry déçu par le niveau de PSG-OM

Thierry Henry n'a pas pris son pied lors du Clasico, dimanche soir. Le consultant n'a pas jugé le niveau terrible.





Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Thierry Henry a livré son analyse du match PSG-OM. L'ancien attaquant ne l'a pas jugé exceptionnel : "En général, je fais plus long, mais là les trente premières minutes c'était soporifique pour moi. Franchement, j'ai failli m'endormir. Déjà, il n'y avait pas d'ambiance dans le stade. Les actions, ce n'était pas terrible. On a vu deux erreurs, à part ça sinon ce n'était pas terrible. Sur la fin, ça a été un peu mieux, mais ce n'était pas terrible au départ", a-t-il déclaré.



Le PSG a dû se contenter d'un penalty pas valable pour remporter son match face à l'OM, avec une masse salariale six fois supérieure. Thierry Henry pourrait certainement orienter davantage sa déception...